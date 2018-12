ALTRE GARE, VIII GIORNATA

RIETI - Ultima uscita del 2018 per gli Arieti in che domani alle 14.30 ospiteranno il Cus Siena. Allo stadio Iacoboni gli uomini di Stefano Borson cercheranno di chiudere nel migliore dei modi questa prima tranche di stagione, la ripresa ci sarà il 13 gennaio dopo la pausa natalizia, provando ad infilare la terza vittoria consecutiva, dopo quelle di Bologna e Arezzo, e soprattutto la prima davanti al pubblico amico in questo campionato.Una vittoria oltre a fare bene alla classifica servirebbe a galvanizzare ancora di più un ambiente in fermento per l’organizzazione della sfida del 6 Nazioni Under 20 tra Italia e Irlanda che si terrà allo stadio Manlio Scopigno il 22 febbraio 2019 alle 19: i biglietti sono già disponibili presso la Club House dello stadio “Fulvio Iacoboni”, online sul sito http://www.boxofficelazio.it/, nel Villaggio di Natale in Piazza Vittorio Emanuele II e presso il Centro Commerciale Perseo per tutto il periodo natalizio, sono inoltre previsti tagliandi omaggio per disabili e accompagnatori, è possibile richiederli al seguente indirizzo: comitato6nazionirieti@gmail.com.Romagna-Rugby ParmaLivorno-ArezzoAmatori Parma-CivitavecchiaFlorentia-JesiBologna-ModenaRomagna 37Florentia 36Civitavecchia 31Livorno 26Amatori Parma 21Rugby Parma 20Jesi e Modena 15Siena 12Arieti 8Reno Bologna 4Vasari Arezzo -7