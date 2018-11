LE ALTRE GARE, IV GIORNATA

LA CLASSIFICA

RIETI - Gli Arieti ospitano il Florentia con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria in trasferta a Jesi domenica scorsa ma soprattutto per far dimenticare al pubblico dello Iacoboni la brutta sconfitta contro il Romagna nell’esordio casalingo di quindici giorni fa.Un compito non semplice perché domani alle 14.30 nello stadio di viale Fassini arriva una delle formazioni più in forma del momento e una delle pretendenti alla vittoria finale, un Florentia che nelle prime tre uscite ha conquistato altrettante vittorie che gli sono valse il secondo posto in classifica con 14 punti proprio dietro a quel Romagna che due settimane fa ha annichilito gli amarantocelesti davanti al pubblico reatino.La squadra di Stefano Bordon arriva a questa partita rinfrancata dalla buona prestazione fornita nelle Marche, dove nel primo tempo, in parità numerica, ha praticamente ipotecato la vittoria finale e conquistato i primi punti stagionali.Gli Arieti contro i toscani del Florentia potranno contare sul nuovo acquisto perfezionato dal direttore sportivo Maurizio Amedei proprio durante questa settimana, la ventenne terza centro sudafricana Alex Raitilainen mentre dovranno fare a meno del pilone Kristiyan Rusinov squalificato per tre mesi, salvo accettazione del ricorso, per aver scagliato un calcio volontario a un avversario.Amatori Parma-RomaganReno Bologna-LivornoVasari Arezzo-Civitavecchia CentumcellaeGiacobazzi Modena-Rugby ParmaCus Siena-Jesi 1970Romagna 15Florentia 14Civitavecchia Centumcellae 10Rugby Parma e Jesi 9Giacobazzi Modena, Amatori Parma e Livorno 6Reno Bologna 1Arieti, Cus Siena e Vasai Arezzo 0