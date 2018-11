RIETI - Gli Arieti per la difficile gara interna contro il Florentia domenica dovranno fare a meno di Krstiyan Rusinov squalificato per tre mesi. Secondo quanto comunicato dalla Federazione il pilone amarantoceleste avrebbe dato un calcio volontario ad un avversario e per questo motivo la sanzione comminata prevede l’impossibilità di scendere in campo fino al 28 gennaio 2019, compreso. La società reatina è pronta a fare ricorso in base a delle riprese televisive che scagionerebbero il giovane pilone con la consapevolezza che, bene che vada, la squalifica potrebbe essere ridotta ad un mese. © RIPRODUZIONE RISERVATA