RIETI - Gli Arieti vincono a Jesi 22 a 19 nella terza giornata del campionato di serie B. La squadra di Stefano Bordon dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo per 22 a 5 gioca il secondo tempo con un uomo in meno (espulso Marco Rossi) e quasi tutti i 20 minuti finali addirittura in 13 uomini ma riesce lo stesso a portare a casa la vittoria grazie alle mete di Fabio Carotti, Mirko Gentile e una di mischia, due delle quali trasformate da Virgilio Perugini, autore anche di un calcio piazzato.



Con questi 4 punti gli Arieti annullano la penalizzazione inflitta per la mancata iscrizione dell’Under 18 e ora sono a 0 punti. © RIPRODUZIONE RISERVATA