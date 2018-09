RIETI - «Sono convinto che questa squadra potrà togliersi grandi soddisfazioni. Credere nella promozione in serie A non è un sogno». Il presidente Dino Giovannelli suona la carica e gli Arieti non si tirano indietro. Oggi pomeriggio l'intero staff dirigenziale e tecnico degli Arieti è stato presentato allle autorità cittadine.



Assente il sindaco Antono Cicchetti è toccato al consigliere con delega allo Sport, Roberto Donati, dare il benvenuto e augurare una stagione di successi al quindici reatinoalla presenza di moltissimi ragazzi del mini rugbye a tutta la squadra di serigenitori e tecnici.

Un bagno di folla per i colori amarantocelesti: «Il rugby è una disciplina di sport e di vita - ha commentato il direttore sportivo Maurizio Amedei - sono convinto che gli Arieti porteranno alto il blasone della società e l'immagine della Rieti sportiva».

Un'immagine che sarà conosciuta in piazze importanti (Modena, Bologna, Parma, Ravenna, Arezzo, Livorno, Siena, Jesi, Firenze) grazie al quindici reatino che si cimenterà per la seconda volta consecutiva in un campionato, la serie B,certamente impegnativo e pieno di ostacoli.

Ma è stata anche l'occasione per far festa agli oltre 50 ragazzi del mini rugby fiore all'occhiello di uno sport che, come insegna la tradizione anglosassone, forgia campioni sul campo e nella vita.

Al termine dell'incontro con le autorità il gruppo targato Arieti si è recato in piazza Cavour. Sul palco è salito anche il giocatore della Nazionale Italiana e delle Zebre Parma, Maxime Mbandà, accolto con entusiasmo dai tifosi.

