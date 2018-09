RIETI – In attesa della prima uscita stagionale, l'amichevole contro il Frascati di sabato prossimo, gli Arieti stanno per completare la rosa dei giocatori a disposizione dell'allenatore Bordon. «Siamo impegnati a creare una squadra che rispecchi le indicazioni tecniche che ci siamo date - precisa il direttore sportivo Amedei - Per completare l'organico stiamo contattando uno straniero nel ruolo di terza centro (il numero 8 come viene battezzato, ndr) e un giocatore che completi il reparto degli avanti». Un mix di giovani e di esperti, con la compattezza del gruppo dei confermati.



PRIMA LINEA TREQUARTI

Lorenzo Amedei

Andrea Angelucci

Andrea Rinaldi

Marco Gudini

Michele Biondi

Virgilio Perugini

Tiziano Perugini

Leonardo Pacifici

Cristian Rusinov

Filippo Salvadori

Marco Serafini

Francesco Rosati

Patrizio Bozza



SECONDA LINEA

Stefano Ciaccia

Marco Rossi

Michele Del Zoppo

Alessandro Angelucci

Mirko Gentile



TERZA LINEA

Giuseppe Carotti

Domenico Rosati

Alessio Steri

Paolo Sciunzi

Antonello Paniconi

Marco De Michele

Marco Guadagnoli



MEDIANI

Luca Izzo

Fabio Carotti

Filippo Sciunzi

Alessio Chiaretti

Giuseppe Valenti

Domenica 9 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:22



