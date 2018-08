RIETI - Un modo nuovo per ritrovarsi dopo le vacanze estive. Gli Arieti cementano il gruppo formato da giocatori di tutte le categorie, le loro famiglie e i dirigenti dandosi appuntamento il 18 agosto in campeggio a Cesalunga nei pressi di Cittaducale. Sarà un momento per stare inseme, conoscersi e prepararsi al ritrovo ufficiale previsto il giorno 20 alle 18 presso la stadio del rugby.



Per quella data sarà presente solo una parte dei giocatori «Successivamente - precisa il diesse Maurizio Amedei - e precisamente ii giorno 27 sarà la volta dei ragazzi under 16 e under 14. Saranno seguiti da uno staff di eccellenza fra i quali Alessio Carucci, Tiziano Perugini e Emiliano Campogiani e l'atteso ritorno di Roberto Casciani ex giocatore del Rieti Rugby con un brillante passato in atletica leggera. Questo - prosegue Amedei - è la riprova del profondo rinnovamento e investimento fatto dalla società sui giovani atleti. Tre tecnici per categoria e un mental coach fanno degli Arieti una delle società all'avanguardia regionale per ciò che riguarda la politica sui giovani. Sarà un'ulteriore dimostrazione che a Rieti è possibile costruire un futuro rugbistico grazie ad un club sano e socialmente impegnato come il nostro».

Marted├Č 14 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:28



