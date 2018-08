RIETI - Tiziano Perugini è uno dei nuovi giocatori di esperienza del quindici reatino. Per lui un doppio impegnativo compito: vestire la maglia di pilone sinistro e quella, non meno importante, di allenatore della mischia. Perugini, classe 1980, nel corso della sua carriera ha militato nel campionato top 10 (l'attuale Eccellenza) con squadre come Roma, Lazio e L'Aquila ed in serie A con Alghero e Modena. Il primo pallone ovale lo ha giocato all'età di 5 anni con il mini rugby del Segni, sua città natale.



«Sembra ieri - commenta divertito. - ora conta il presente e il futuro, il campionato bussa alle porte. Secondo me riusciremo a cogliere risultati importanti grazie ad un gruppo composto da ragazzi in gamba», Tiziano curerà in particolare i giochi della mischia, operazione questa dove potrà portare in dote tutta la sua esperienza.



«Se fossi chiamato a dare il mio contributo anche come giocatore, state sicuri, non mi tirerò indietro - prosegue - Sono carico a pallettoni, come dicono a Roma, e sono convinto che ci toglieremo grandi soddisfazioni. L'ambiente, la società, i giocatori sono tutti orientati al raggiungimento di traguardi positivi. Ci sono gli elementi giusti per creare un gruppo unito e motivato da un obiettivo comune. Ripeto, non vedo l'ora di cominciare. Sono entusiasta di venire a Rieti».

