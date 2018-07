RIETI - Gli Arieti si rinforzano ma guardano anche al futuro. E' di ieri sera l'ufficializzazione dell'ingaggio di Adriano Cacciotti 19 anni terza linea centro del Colleferro under 18. Nel campionato scorso il giovane rugbista è stato uno dei punti di forza del quindici del Colleferro under 18 e ora ha accettato di venire a Rieti per vivere una nuova esperienza.



«Ho 19 anni - precisa il giovane rugbista - e gioco da quando ne avevo 12. Ho accettato Rieti perchè mi hanno prospettato un progetto valido ed ambizioso che mi potrà permettere di crescere sia come giocatore sia a livello personale. Se il rugby è uno degli sport con maggiore spirito di squadra e ha valori come il rispetto e il sacrificio, io sono pronto a lottare per la mia nuova maglia e per un obiettivo comune».



Cacciotti ha posto l'accento sulla scelta di un progetto importante che si lega fortemente con l'entusiasmo dei giovani vogliosi di crescere. Per lui, come per gli altri giocatori in procinto di vestire la magla amarantoceleste, il primo obiettivo è la costruzione di una mentalità vincente.



Sabato 28 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:08



© RIPRODUZIONE RISERVATA