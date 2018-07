RIETI - Per il secondo anno consecutivo la Torggler Spa ha deciso di sostenere la Arieti Rugby Rieti 2014 nella partecipazione al campionato Italiano di rugby di serie B.





IL COMUNICATO DEL CLUB

L’azienda, che da sempre si è distinta nei processi di ricerca, di innovazione e sviluppo di nuovi prodotti, vanta una vasta e selezionata gamma di sistemi e materiali altamente specialistici dedicati alle più particolari esigenze di cantiere ad ampio spettro di impiego.



I vertici dell’azienda di Merano si sono rivelati estremamente sensibili alla prosecuzione di un legame profondo e radicato con il territorio Reatino, dove ormai da più di 25 anni la Torggler è presente con una delle sue tre unità produttive, risultando un consolidato punto di riferimento per i mercati del centro e sud Italia.



Il sodalizio con la Arieti Rugby Rieti 2014 nasce e prosegue anche per la comune vicinanza alle popolazioni colpite dal terremoto, dove ciascuno in base alle proprie possibilità si è adoperato per sostenerle.



Non a caso anche quest’anno il logo di Amatrice sarà presente nelle maglie degli Arieti insieme a quello della Torggler ed altri Sponsor della squadra amarantoceleste.



Nutrito, è inoltre, l’interesse della Torrgler nei progetti di crescita del movimento rugbistico giovanile, fiore all’occhiello della società sportiva Reatina, che grazie al suo qualificato staff tecnico ha saputo far crescere nel recente futuro in modo considerevole.



I giovanissimi atleti Reatini hanno dimostrato una notevole predisposizione all’apprendimento della disciplina rugbistica, qualificando l’eccellente lavoro svolto dai propri allenatori sia in campo sia nelle scuole e rivalutando l’importanza del lavoro di gruppo.



Del resto è proprio la dimensione del gruppo ad attirare i bambini verso questo sport, ed il fatto che tutti partecipino alla gara ne garantisce il massimo coinvolgimento, accrescendo nei giovani la consapevolezza di quanto sia importante condividerne i valori etici e sportivi.



Gli obbiettivi della compagine Reatina per la stagione agonistica 2018/19 del campionato di serie B, sono ambiziosi e sia la società sia il movimento tutto con la massima disponibilità delle Istituzioni, stanno producendo il massimo sforzo per ambire ad un campionato di vertice, dove la necessaria presenza di sponsor risulterà ovviamente determinante nel raggiungere i risultati sperati.



L’ingaggio di uno staff tecnico di alto livello con a capo Stefano Bordon, 50 anni, Rodigino con un glorioso passato alle spalle sia da giocatore della Nazionale Italiana e di squadre titolate, sia da allenatore di club importanti, presagisce alla ferma volontà di raggiungere traguardi importanti e programmati per la crescita di tutto il movimento, creando i presupposti di una partecipazione sempre più coinvolgente di pubblico.



La società Arieti Rugby Rieti 2014 con l’ausilio della Fir Federazione Italiana Rugby ha in programma anche alcune manifestazioni di interesse Nazionale da svolgersi in Rieti quali l’incontro del torneo Sei Nazioni under 20 Italia-Francia da disputarsi a Marzo 2019 ed un torneo di Snow-Rugby da organizzarsi al Terminillo a Gennaio 2019.



La società Arieti Rugby Rieti 2014 sta operando a stretto contatto con il consigliere con delega allo sport del Comune di Rieti, Roberto Donati di grande supporto al delegato F.I.R. Maurizio Amedei per la opportuna realizzazione degli eventi.



Dato il buon momento di importante crescita di altre società sportive amarantocelesti partecipanti a campionati di diverse discipline in categorie rilevanti, ci si augura che Rieti possa nuovamente esprimere appieno la sua anima di Città dello Sport e che sfruttando adeguatamente le auspicabili passerelle mediatiche possa trarne conseguenti ed importanti benefici.



Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:53



