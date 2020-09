Rieti, i consigli della campionessa paralimpica Talamona agli studenti dello Jucci: «I social?Utilizzateli bene...»

RIETI - La campionessa paralimpica Arianna Talamona ancora protagonista a Rieti. Ieri per lei e Giusy Versace la consegna del premio Rieti Sport Festival, stamane invece un altro evento importante. Proprio la Talamona è stata ospite degli studenti dell'indirizzo sportivo del Liceo Scientifico "Carlo Jucci" di Rieti, nell'ambito del convegno "Per lo sport oltre ogni discriminazione".

Gli studenti hanno posto una serie di domande alla Talamona, che ha raccontato il suo percorso e i "grandi sacrifici" che richiede essere un atleta ad alto livello. Tra i temi toccati consigli utili su come, ad esempio, conciliare la pratica sportiva con lo studio: "Ho frequentato il Liceo Classico - ha detto la Talamona - e per me un aspetto fondamentale era prestare molta attenzione durante le lezioni, un aspetto che porta avanti già metà del lavoro".

Non solo, la Talamona è entrata anche nell'aspetto tecnico della preparazione di una gara: esercizi, muscolatura, lavoro specifico, ma anche messaggi per un corretto utilizzo dei social. Una mattinata di confronto nella quale alcuni studenti hanno raccontato la storia di altri atleti paralimpici, come ad esempio Alex Zanardi.

Intorno alle 12, una piccola delegazione di studenti dello Jucci, si è spostata in Piazza Cesare Battisti, dove lo sponsor della Federazione Italiana Sport Sul Ghiaccio ha consegnato agli atleti un'automobile. Presente il presidente della Fisg Andrea Gios, che insieme al Segretario Generale della Fisi, Loretta Piroia, ha ricevuto il premio Rieti Sport Festival. I due saranno ancora protagonisti, visto che il tema portante di questa seconda giornata saranno gli sport invernali.

Ultimo aggiornamento: 13:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA