ALTRE GARE, XVI GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Inizia domani allo stadio Iacoboni con il Livorno il rush finale degli Arieti nel campionato di serie B. Alle 14.30 (arbitro Fava di Bologna) gli amarantocelesti ospiteranno il Livorno quarto in classifica per la sedicesima giornata di un campionato che, dopo aver proceduti a singhiozzo in inverno a causa degli impegni della nazionale nel torneo 6 Nazioni, ora procederà per le restanti sette gare senza soluzione di continuità fino alla conclusione del 12 maggio che vedrà i reatini di scena a Civitavecchia.La squadra di Stefano Bordon ha tutto il tempo di raddrizzare una stagione che certamente non è propriamente andata come nelle attese estive. Certo quella di domani non si presenta come una gara agevole con i toscani che sono terzi e che, anche se ormai sembrano essere esclusi dalla corsa promozione, non vorranno comunque perdere terreno dal terzetto di testa formato da Florentia, Romagna e Civitavecchia rispetto i quali hanno 13 punti di distacco.Gli Arieti dovranno tirare fuori una grande prestazione magari partendo proprio dal primo tempo dell’ultima gara di campionato di due settimane fa a Firenze quando riuscirono per 40 minuti tenere testa alla capolista Florentia chiudendo il primo tempo sul punteggio di 5 pari.È comunque necessario per gli amarantocelesti fare punti preziosi per una classifica preoccupante considerando che a termine stagione a retrocedere in serie C saranno le ultime due della classe: e se l’ultima posizione è ormai praticamente assegnata all’Arezzo, la penultima vede al momento il Bologna pericolosamente vicino agli Arieti con soli 4 punti di ritardo.Per cercare di coinvolgere maggiormente la città in questo momento fondamentale della stagione, sfruttando anche il successo dell’appuntamento Under 18 del 6 Nazioni organizzato a Rieti esattamente un mese fa, domani la società e comitato organizzatore della gara del Manlio Scopigno tra Italia e Irlanda hanno preparato una vera e propria festa per sostenere gli Arieti coinvolgendo gli spettatorii nel tradizionale terzo tempo: al prezzo simbolico di 5 euro si potrà seguire l'incontro e gustare le specialità gastronomiche del territorio come porchetta e prosciutto accompagnate dalla birra Alta Quota.Siena-RomagnaRugby Parma-CivitavecchiaModena-FlorentiaArezzo-JesiBologna-Amatori ParmaFlorentia 67Civitavecchia e Romagna 65Livorno 52Rugby Parma 47Modena 41Amatori Parma 33Jesi 30Siena 21Arieti 14Bologna 10Arezzo -7