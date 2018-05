CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

RIETI - Torna in aula (udienza preliminare) il processo relativo alla maxi inchiesta sugli appalti Ares 118. Ieri il giudice per l’udienza preliminare, Ilaria Auricchio, ha richiesto al pubblico ministero di specificare la definizione sostanziale del titolo di reato ascritto a uno degli imputati. In attesa quindi della definizione della fattispecie penale del reato contestato all’ex direttore amministrativo dell’Ares, Giosué Calabrese, su eccezione sollevata dalla difesa (avvocato Mariella Cari), si tornerà in...