Aree comunali per lo sport: assegnate quattro zone ad altrettante associazioni sportive

RIETI - A seguito dell’avviso pubblico del Comune di Rieti, proposto su iniziativa del consigliere delegato allo sport Roberto Donati e dell’assessore ai servizi sociali Giovanna Palomba, finalizzato ad assegnare aree comunali all’aperto per l’attività sportiva, nell’ottica del contenimento e della prevenzione anti-Covid19, sono state individuate quattro Associazioni sportive alle quali sono state assegnate altrettante aree pubbliche.

Nello specifico alla Asd Forza e Libertà è stata assegnata l’area verde del parco di Piazza Angelucci, alla Asd Fitness Club Planet è stata assegnata l’Area cortilizia “ex Piaggio” di viale Maraini angolo Via Porrara, alla Asd ARieti Rugby Rieti 2014 è stata assegnata l’area verde di Via Rosatelli retrostante il campo da rugby “Iacoboni” e alla Asd Arcieri di Valle Oracola-Rieti è stata assegnata un’area di Via Fonte Cottorella.

Le assegnazioni verranno formalizzate con apposite convenzioni da sottoscrivere tra i vari rappresentanti legali delle Associazioni e/o Società Sportive richiedenti e il Comune di Rieti.

«Siamo soddisfatti della risposta delle attività sportive e siamo certi che le aree pubbliche verranno gestite nel migliore dei modi – dichiarano il Consigliere delegato Roberto Donati e l’assessore Giovanna Palomba – Siamo certi che anche questa iniziativa aiuterà un settore fondamentale, sia a livello sociale che individuale, come quello sportivo, a riemergere e rilanciarsi dopo il periodo buio delle restrizioni legate alla pandemia. Il Comune è sempre stato al fianco di tutte le attività sin dal primo giorno della crisi, continua ad esserlo ora che inizia a vedersi una luce in fondo al tunnel e lo sarà anche nei prossimi mesi che, ci auguriamo, possano essere davvero quelli della forte ripresa della Città e del Paese».