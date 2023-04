Il concerto degli Area 675 chiude la stagione di spettacoli al Teatro Potlach

RIETI - Dopo il grande successo dello scorso anno tornano ad esibirsi sul palcoscenico del Teatro Potlach di Fara Sabina, gli Area 765, band rock folk composta da: Stefano Fiori (voce, chitarra acustica, chitarra elettrica), Valerio Manelfi (Basso), Paolo Masci (Chitarra elettrica), Alessandro Monzi (Violino).

Sabato 29 aprile alle ore 21.00 si potrà assistere al concerto degli Area 765, circa un’ora e un quarto di musica in cui non mancheranno i grandi successi della band, come "Kant VS Dylan Dog", “Questione”, “L’ultimo tango”, “Galleggiare” oltre a quei brani come “Chi arriva prima aspetta”, “Accorda e canta”, “Tra la Luna e la tua Schiena” che hanno segnato la storia e il successo dei Ratti della Sabina.

Una performance che si snoda fra intimità e coinvolgimento, fra momenti acustici e sonorità rock non escludendo episodi dal sound folk provenienti direttamente dalla band di origine.

E in tutto questo… non mancherà lo spazio per qualche inedito!

Il costo del biglietto di ingresso al concerto è di 10 euro.

Info e prenotazioni scrivendo sms o messaggio whatsapp al numero del Teatro Potlach: 3517954176