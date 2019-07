Il FILM

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Terza proiezione questa sera per Fair., la prima rassegna cinematografica all'aperto di Rieti. Presso il Mako sarà proposta la visione di “Seed: the untold story”, dopo un aperitivo-incontro a partire dalle 19.30.In linea con l'attenzione alla sostenibilità dei promotori di FAIR, Arci Rieti, Semi di Cambiamento, Tularù e la Comunità Montana 5 " Montepiano Reatino", la proiezione ricostruisce e insegue l'antichità del grano.Già perché nel secolo scorso, il 94% delle nostre varietà di semi è scomparso, ma esistono appassionati custodi di sementi che proteggono il nostro patrimonio alimentare di 12.000 anni. Mentre le compagnie biotecnologiche controllano la maggior parte della produzione alimentare, agricoltori, scienziati, avvocati e guardiani indigeni combattono la battaglia di Davide contro Golia in difesa del futuro del nostro cibo. "SEED" racconta al mondo chi non si arrende all'industria alimentare e alla sua uniformità, la scelta di Vandana Shiva, Dr. Jane Goodall, Andrew Kimbrell, Winona Laduke e Raj Patel rappresenta la virtuosità di un esempio: proteggere la natura e la sua plurisecolarità. Non ultimo, il film sarà l'occasione per far conoscere il progetto della Casa dei Semi, che vede come capofila l'associazione Semi di cambiamento e prevede di creare presso il MAKO un luogo in cui custodire e scambiare sementi locali e tradizionali del reatino e non solo.La prenotazione è consigliata, per ulteriori informazioni e prenotazioni si possono consultare le pagine facebook di Tularu.Rieti, Arci Rieti o il sito www.tularu.it