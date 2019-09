© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un importante riconoscimento per l’Archivio di Stato di Rieti che sarà presente al prestigioso “Salone internazionale del Restauro, dei Musei e delle Imprese culturali” di Ferrara. Mercoledì 18 settembre, alle 16,15, nella sala Asia di “Ferrara Fiere Congressi” (Quartiere fieristico) si terrà un convegno dal titolo “Le carte salvate – Il recupero degli archivi dalle aree terremotate: il caso di Amatrice e Accumoli”.L’incontro è incentrato sul recupero e la conservazione del patrimonio archivistico dei Comuni colpiti dal sisma del 2016. Un’attività che ha visto l’Archivio di Stato reatino divenire punto centrale e di riferimento per tutti i soggetti impegnati. Un’azione tempestiva ed efficace scelta come tema di analisi per il Salone di Ferrara. Il confronto si terrà nello spazio dedicato all’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario (Icrcpal).L’attività messa in campo in quelle difficili fasi ha permesso di salvaguardare importanti patrimoni di valore documentario e storico e di grande significato per le comunità dei luoghi colpiti, evitando che le aree danneggiate, oltre alla devastazione sismica, subissero anche la cancellazione delle proprie memorie storiche e della propria identità.Il lavoro realizzato è, pertanto, divenuto esempio di buone pratiche in caso di eventi disastrosi e a illustrarlo, per l’Archivio di Stato di Rieti, sarà il direttore Roberto Lorenzetti. Relatori dell’incontro sono Paolo Iannelli (Soprintendente speciale per le aree del sisma del 24 agosto 2016); Natale Mazzei, (Protezione civile, Direttore generale Ufficio Attività per il superamento dell’emergenza e il supporto agli interventi strutturali); Carmelo Grasso (ten. colonnello Carabinieri Nucleo Tpc); Salvatore Mulas (prefetto Capo Dipartimento Vigili del fuoco); Veronica Piacentini (Protezione civile), Eugenio Veca (Icrcpal, Responsabile laboratorio conservazione preventiva); Lucilla Nuccetelli (Icrcpal, Responsabile laboratorio di restauro), mentre coordinatore dell’incontro è Maria Letizia Sebastiani (Direttore Icrcpal).