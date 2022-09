L'arbitro reatino Marco Marchioni debutta in serie C: dirigerà San Giuliano City-Piacenza

RIETI - L'arbitro Marco Marchioni debutterà in Serie C. Dopo aver diretto due sabati fa la sfida di Prima vera 2 fra Pescara e Virtus Entella, domenica 2 ottobre a Seregno (ore 17.30) per la sfida fra Sangiuliano City-Piacenza Calcio 1919. Il 27enne fischietto originario di Cantalice sarà coadiuvato da Fumarulo di Barletta e Jorgji di Albano Laziale, quarto uomo Costanza di Agrigento.