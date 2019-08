RIETI - L'arbitro reatino Daniele De Tommaso, classe '89, riprenderà ad arbitrare in serie C. Domenica a Crema dirigerà la sfida tra Pergolettese e Pistoiese (assistenti Poma di Trapani e Cortese di Palermo). De Tommaso, appartenente alla sezione di Rimini (motivi di lavoro lo hanno visto trasferirsi in terra romagnola) è di fatto al secondo anno in Can/C anche se per problemi fisici ha dovuto saltare praticamente tutta la passata stagione dopo il buon debutto nell'agosto scorso in Coppa Italia a Gubbio. © RIPRODUZIONE RISERVATA