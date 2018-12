Ultimo aggiornamento: 17:24

RIETI - In Seconda categoria il giudice sportivo ha inflitto tre anni di squalifica a Mattia Corazza, giocatore dell’Equicola, che al termine della gara casalinga disputata a Borgorose contro Quintilianum ha colpito con una testata il direttore di gara, Fabio Serafini di Rieti. Il risultato della partita è stato comunque omologato (2-3).Nel comunicato ufficiale si legge infatti che il calciatore è stato squalificato fino al 31 dicembre 2021 con la seguente motivazione: «espulso perché, in segno di protesta nei confronti dell'arbitro, lo spintonava violentemente e nel contempo lo minacciava di percosse. Alla notifica del provvedimento disciplinare lo colpiva con una testata al sopracciglio provocandogli forte dolore. Veniva allontanato dai propri compagni di squadra. L'arbitro persistendo il dolore si portava presso il Presidio Ospedaliero San Camillo de Lellis di Rieti dove gli riscontravano trauma cranico minore guaribile in 3 giorni».Inoltre all’Equicola è stato inflitta una multa di 150 euro «per indebita presenza, a fine gara nello spiazzo antistante gli spogliatoi di estranei riconducibili alla Società fatti entrare da un cancello lasciato aperto», tra i padroni di casa squalificato anche Walter Di Carlo (dirigente) fino al 28 febbraio «perché, a fine gara, contestava l'operato dell'arbitro. Per mancata assistenza all’arbitro, nella circostanza dell'aggressione subita da parte di un calciatore della società», una giornata invece a Alessandro Di Francesco (giocatore Equicola) «perché, a fine gara, protestava nei confronti dell'arbitro» e Simone Di Giovanni (giocatore Equicola). Tra gli ospiti invece un turno di stop per Stefano Testa (giocatore Quintilianum).