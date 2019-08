I PRECEDENTI

RIETI - Arbitra Maria Marotta di Sapri, il Rieti trema. Il fischietto "rosa" salernitano, che ha compiuto 35 anni lo scorso 23 febbraio, torna ad incrociare il cammino della formazione amarantoceleste che non lo ricorda proprio con estremo piacere. Domenica a Potenza, la Marotta - selezionata dalla Uefa per prendere parte agli Europei femminili Under 19 che si sono disputati il mese scorso in Scozia - arbitrerà Picerno-Rieti per la seconda giornata del girone d'andata e la mente dei tifosi torna al passato.Due i precedenti, la prima volta il 28 settembre 2014 in occasione di Rieti-Gualdo Casacastalda, in serie D, una gara che si concluse in parità (1-1) con un rapido botta e risposta tra Matarazzo per i padroni di casa e Bussi per gli umbri a neanche un minuto di distanza dal vantaggio reatino.La seconda volta, invece, fu l'11 dicembre 2016, sempre allo Scopigno e in quell'occasione il Rieti, oltre a perdere 1-0 contro il Latte Dolce (gol di Palmas al 24' della ripresa), si ritrovò a fare i conti con la giornata-no della Marotta. Al di là del gol, viziato da un evidente fallo di ostruzione su Tiraferri, l'arbitro di Sapri negò al Rieti due evidenti calci di rigore, poi allontanò dal campo il team manager Dino Pezzotti per proteste, ma nel redigere il referto indicò (erroneamente) il nome del presidente Curci, che all'indomani del ko si ritrovò addirittura squalificato. Tutto poi venne risolto con un supplemento di referto allegato dalla stessa Marotta che ristabilì la verità, ma oggi a Rieti alla pronuncia dell'arbitro salernitano, a fatica si riescono a fare pensieri positivi. Che sia la volta buona per sfatare il tabù? Dopo un pareggio e una sconfitta...