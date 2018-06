RIETI - Nuovi organici dell'Aia, l'Associazione italiana arbitri, con doppia promozione per due fischietti reatini.



Daniele De Tommaso, 29 anni, è stato promosso alla Can Pro e arbitrerà in serie C.



Marco Marchioni, inoltre, 23 anni, è stato promosso in serie D.

Sabato 30 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:01



