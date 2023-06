L'Aia di Rieti assegna il premio nazionale “La rapa d'oro” all'arbitro di serie A Daniele Doveri

RIETI - Il presidente Vittorio Sperati con il consiglio direttivo hanno messo in campo il primo premio nazionale “La rapa d'oro” che è stato assegnato dalla sezione Aia dii Rieti il 16 giugno scorso durante una cerimonia all’arbitro di serie A, nonché presidente della sezione di Roma 1, Daniele Doveri. Quello sezionale invece è andato ad Andrea Santilli, l’arbitro che durante la stagione sportiva 2022/23 ha ottenuto il massimo dei risultati esordendo in Eccellenza. Riconoscimenti sono stati consegnati a diversi arbitri.

Un’altra nota positiva è stata la notizia che Andrea Rizzo, arbitro dal novembre 2022, è stato scelto tra i 10 giovani arbitri italiani che dirigeranno gare delle categorie giovanili in un torneo in Spagna dal 28 giugno al 2 luglio. Una bella soddisfazione per la sezione Aia reatina.