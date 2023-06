Gli arbitri reatini si raccontano al termine di una stagione positiva per la Sezione Aia di Rieti. Foto

RIETI - La sezione Aia di Rieti continua a confermarsi una realtà fondamnetale nel calcio provinciale e regionale. 98 associati, dai 58 ai 14 anni: numeri di cui la dirigenza e il presidente Vittorio Sperati possono andare fieri, anche alla luce dell’annata positiva, con molti salti di categoria grazie a giovani di talento e in grande crescita.



Tra i più giovani e promettenti arbitri c’è il 23enne Andrea Samperna, che in 6 anni di attività ha diretto gare di calcio e calcio a 5 arrivando fino alla serie C1 e interfacciandosi anche con partite femminili.

Contesti diversi, che hanno dato i loro frutti: «Sono stato selezionato per il Talent regionale, destinato ai 4 migliori arbitri di 14 sezioni dai 21 ai 26 anni – racconta – A novembre dello scorso anno sono stato a Coverciano per due giorni, dove ho fatto test tecnici e riunioni».



Non da meno il 21enne Alessio Battilocchi, che di recente ha esordito in Promozione, conoscendo un arbitraggio diverso «In Promozione ci sono gli assistenti che aiutano a dirigere la gara, soprattutto per quanto riguarda il fuorigioco».

Simili le sensazioni di Valerio Micheli, 25 anni, anche lui agli esordi in Promozione ma proveniente da un altro contesto: «Ho cominciato ad arbitrare a Siena, dove studiavo nel 2016 – ricorda – mi sentivo un estraneo, quindi dopo la laurea ho chiesto il trasferimento a Rieti».



Giannandrea Aguzzi, 25 anni, ha scelto il bordocampo: «Ho iniziato ad arbitrare 10 anni fa, anche perchè arbitrare mi dava crediti scolastici, poi ho continuato fino alla stagione 2020-2021 quando ho deciso di fare principalmente l’assistente – e aggiunge – Le differenze sono tante: l’arbitro deve gestire 22 giocatori, l’assistente ha meno responsabilità ma anche meno margine di errore dovendo occuparsi solo di fuorigioco e rimesse laterali».

Per Jacopo Bertini, 24 anni, la guida e lo stimolo sono arrivati anche da papà Alessandro, altro fischietto reatino. «Giocavo a calcio, ma non avrei mai pensato di fare l’arbitro – sorride – Dopo aver fatto il corso mi sono ricreduto ed oggi sono arrivato alla Promozione». E sul papà: «Viene spesso a vedere le mie partite e a casa mi corregge, ma sempre in modo costruttivo».



Esordio in Eccellenza per il 27enne Andrea Santilli, punta di diamante dell’AIA di Rieti, avendo anche vinto il premio come miglior arbitro della sezione dopo 8 anni di attività. «Le ultime partite della scorsa stagione non sono andate bene per me – svela – Poi ho iniziato a vivere l’arbitraggio con meno pressione e sono migliorato, arrivando all’Eccellenza. È una categoria difficile dal punto di vista atletico: il ritmo è alto e bisogna rimanere lucidi».



Un gruppo affiatato e competente, merito anche del Presidente Vittorio Sperati, arbitro dall’86, con una lunga esperienza in serie D dal ’93 al ’99 e in in Serie A di Calcio a 5 dal 2001 al 2011; al vertice della Sezione AIA di Rieti dal 2019. «Arbitrare è un’occasione per fare sport e per crescere a livello personale – commenta – per il prossimo anno conto di aggiungere altri 50 arbitri alla sezione: li prendiamo soprattutto con degli incontri nelle scuole, mostrando i vantaggi di un’esperienza come questa».

Testa al raduno sezionale dal 21 al 23 settembre a Cascia, dove i fischietti reatini si sottoporranno ai test fisici e tecnici in vista della nuova stagione.