I NUOVI ARBITRI

RIETI - Sono 22 i nuovi arbitri che hanno completato l’ultimo corso organizzato dalla sezione provinciale di Rieti. Alcuni hanno già debuttato e altri lo faranno a breve e il presidente della sezione Massimo Basilici è ovviamente molto soddisfatto «Anche quest’anno siamo riusciti ad inserire tanti nuovi elmenti, sono tutti ragazzi promettenti, alcuni provengono da settori giovanili calcistici per cui già conoscevano le basi ed erano pronti a stare in mezzo al campo. Negli ultimi tre anni c’è stato un netto incremento delle iscrizioni segno che abbiamo fatto un buon lavoro, siamo andati a farci conoscere nelle scuole superiori di Rieti, Passo Corese e Poggio Mirteto e i frutti si sono visti. La nostra era una sezione che rischiava di morire tra l’altro con un’età media media molto alta, siamo riusciti ad abbassarla drasticamente. Il nostro compito adesso è quello di creare un buon gruppo, l’obiettivo non è la serie A ma formare i ragazzi e prepararli al meglio non solo per il campo di calcio, il nostro lavoro ha anche uno scopo sociale».Battesimo d’eccezione per i nuovi arbitri visto che a consegnare le divise ai nuovi arrivati è stato l’internazionale Davide Massa, ospite d’onore della sezione reatina.Manuel Alessi, Valentin Alexandru Barascu, Maria Iona Barascu, Elia Antoine Byrne, Andrea Casciani, Riccardo Colapicchioni, Gianmarco Dionisi, Leonardo Falcidi, Andrea Tommaso Ficorilli, Ibrahim Halil Goktas, Adriano Grillotti, Mattia Latino, Tommaso Leuratti, Francesco Magrini, Alessandro Maira, Gianluca Mistico, Alessandro Palomba, Giovanni Patacchiola, Francesco Petrillo, Emanuele Pogaci, Giuseppe Russo, Nusret Shaini.