L'osservatore arbitrale Angelo Passarani nominato nella commissione nazionale Aia del futsal

Sabato 3 Luglio 2021, 15:01

RIETI - Il reatino Angelo Passarani è uno dei quattro nuovi membri della Con 5 (Commissione nazionale degli osservatori arbitrali di calcio a 5) nominata oggi dal Comitato nazionale dell'Aia e presieduta da Francesco Peroni (Città di Castello) e composta anche da Luca Davigo (Ravenna), Antonio Franco Piu (Genova) e Claudio Zuanetti (Treviso).

Passarani, 59 anni, bancario, è stato arbitro di calcio e calcio a 5, presidente della sezione Aia di Rieti dal 2000 al 2004 e presidente della Figc provinciale dal 2013 al 2014 e attualmente osservatore arbitrale.

Il post del presidente Vittorio Sperati su facebook

«Era l’anno 1986, e un mio amico mi disse iscriviti a fare l’arbitro di calcio ( ero scarso da calciatore) e dopo alcuni ripensamenti più convinse, dal 19-12-1986 ho iniziato un modo diverso di fare sport e mi è entrato dentro ( è una mia seconda pelle) la divisa, ovviamente dopo aver fatto l’arbitro in diverse categorie Can D ( 6 anni) 10 anni di Can 5 sempre in top class, e 6 come oa in Can 5 , ho deciso di dedicarmi alla mia sezione e dal 20-12-2020 sono diventato Presidente, be in questi 7 mesi ho capito che c’è e ci sarà molto da lavorare, ma grazie alla nuova A.I.A. Ho già avuto una grossa soddisfazione personale che da lustro alla nostra sezione che dopo 75 anni per la prima volta nella storia ha un componente nazionale nella C.O.N. 5 Angelo Passarani, a cui va tutto il nostro in bocca al lupo, e che sia solo l’inizio di tanti altri successi per la nostra sez A.I.A. Di Rieti».