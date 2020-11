Il Rieti riabbraccia Aquilanti: il difensore in prova per dieci giorni

RIETI - Dopo Marchi e Brumat, il Rieti ritrova un altro “volto noto”: quello di Antonio Aquilanti. Il 35enne difensore abruzzese, superato il grave infortunio al ginocchio subìto a febbraio (lesione dei legamenti crociati anteriori), da settembre si allena con il Lanciano ma non ha ancora firmato alcun tipo di contratto. Attualmente svincolato, Aquilanti ha accettato di unirsi alla squadra per valutare innanzitutto la tenuta dell'articolazione e se tutto andrà per il verso giusto, accetterà questa nuova sfida a tinte amarantoceleste, convinto anche dai ritorni di Alessandro Marchi e di Matteo Brumat, oltre alle conferme di capitan Tirelli.

Ultimo aggiornamento: 20:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA