di Alessandra Lancia

RIETI - Quattro deputati alla Camera, un vescovo-doge in Curia, un sindaco assediato a Palazzo, un presidente-signore del Consorzio che vuole pilotare la sua successione per tre poltrone-chiave che ballano: Aps, Asi e Provincia. Per non dire della poltrona delle poltrone, la presidenza della Fondazione Varrone. Ma chi comanda in città? Chi dà le carte in una partita che da qui all’autunno cambierà la geografia del potere locale? Mercoledì, alla chiamata del vescovo Pompili alla Sala degli Stemmi nessuno dei...