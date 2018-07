di Raffaella di Claudio

RIETI - Sulla vicenda Aps, Il Pd di Fara Sabina si mette sull’attenti del Pd provinciale, attacca il centrodestra e salva Davide Basilicata.



Lo testimonia la nota sottoscritta dal segretario Stefano Agneni insieme al consigliere comunale Paolo Spaziani che così prende le distanze da Fara bene comune. Il capogruppo Gabriele Picchi, a nome dei suoi colleghi, si era espresso duramente contro il centrosinistra e Pd provinciale che ha stretto un accordo con il sindaco di Fara Sabina, lasciandoli totalmente all’oscuro. Ma Spaziani, oggi, insieme ad Agneni, oggi appare molto più comprensivo.



Si limitano a dire che “il comunicato del capogruppo di Fara bene comune pone la questione della mancanza di coordinamento nella gestione della vicenda APS, tema su cui riflettere nelle sedi opportune”.

Ma poi difendono l’operazione condotta dal centrosinistra provinciale, che ha visto come protagonista principale Davide Basilicata, rispetto al quale non proferiscono parola.



“La protervia del centrodestra nel voler imporre una soluzione di schieramento politico ha impedito la nomina di un Cda di altissimo profilo – scrivono Agneni e Spaziani -. La vicenda ci rammarica molto perché si è persa una grande occasione. Sulla proposta messa in campo dal centrosinistra ci sono state ampie convergenze, in quanto la nostra proposta è stata dettata solo ed esclusivamente per il funzionamento della società che andrà a gestire il sevizio di migliaia di cittadini”.



TUTTI I PARTICOLARI NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA SABATO 7 LUGLIO

Venerd├Č 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:19



© RIPRODUZIONE RISERVATA