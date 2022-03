Progetto “Centro Cuore Blu”: Aps sostiene le summer school in programma a Rieti

RIETI - Questa mattina, 22 marzo, in occasione della 30° Giornata Mondiale dell’acqua, il Presidente di Acqua Pubblica Sabina, Maurizio Turina, ha partecipato alla tavola rotonda “Da Rieti il futuro dell’acqua”, organizzata nell’ambito della presentazione del progetto “Centro Cuore Blu” promosso dalla Chiesa di Rieti e dal Gruppo di Ricerca Interuniversitario Gecoagri-Landitaly (Geografia Comparata delle Aree Agricole Europee ed Extra-europee).

Dal progetto, che ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e la tutela della risorsa idrica, scaturiscono una pluralità di azioni volte a favorire processi di formazione, informazione e sensibilizzazione oltre che a rafforzare i rapporti tra amministrazioni e comunità locali.

In questa ottica, Acqua Pubblica Sabina sosterrà due importanti attività di alta formazione:

La summer school “Water for life and sustainability”, destinata a giovani allievi delle scuole secondarie di secondo grado e studenti universitari dei corsi di studio di primo livello

La summer school “Sustainable governance of water resources in response to the growing thirst for water and energy” dedicata ai Dottorandi e ai Dottori di ricerca.

«Aps si sta caratterizzando, tra i vari fattori positivi, anche per una forte componente legata all’innovazione tecnologica – ha spiegato il Presidente Maurizio Turina – Per questo abbiamo accettato di sostenere questo progetto di implementazione delle conoscenze attraverso le due summer school, la prima delle quali si terrà online mentre la seconda in presenza nella Città di Rieti».