RIETI - E' ormai in dirittura d'arrivo il via libero definitivo per il passaggio della sede di Acqua pubblica sabina all'angolo tra via Cintia e piazza Vittorio Emanuele II, con gli uffici per il pubblico in pieno centro. La spiegazione del presidente di Aps, Maurizio Turina.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, SABATO 19 GENNAIO



© RIPRODUZIONE RISERVATA