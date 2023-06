Aps, flusso idrico sospeso per guasto in alcune aree della Sabina. Tecnici Aps al lavoro: ripristino entro il pomeriggio

RIETI - A causa di un guasto improvviso sulla rete idrica della condotta principale di adduzione, gestita da Aps, proveniente da Salisano, è sospeso il flusso idrico fino a completa riparazione in diverse zone di alcuni Comuni sabini.

La nota. Una nota di Acqua Pubblica Sabina S.p.A. ha infatti informato gli utenti mediante le pagine istituzionali dei vari Comuni che a causa di una perdita improvvisa, già localizzata e sulla quale si stanno effettuando le riparazioni, della condotta principale della linea Ex Consorzio Bassa Sabina, fino alle 16 circa, verrà sospesa o ridotta l’erogazione idrica nei Comuni di Cantalupo in Sabina, Collevecchio, Forano, Stimigliano, Tarano. Si sta lavorando da questa mattina e a metà pomeriggio si dovrebbe ripristinare la normale situazione.

“Si ricorda inoltre – spiega Aps- che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza.

In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. Acqua Pubblica Sabina S.p.A. resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 210992. Sarà cura dell’Azienda fornire ulteriori aggiornamenti sull’eventuale protrarsi dell’intervento. Acqua Pubblica Sabina S.p.A. si scusa per il disagio”.