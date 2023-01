Aps, utenti dei comuni nel cratere del sisma allo sportello senza prenotazione e possibilità di rateizzazione

RIETI - Acqua Pubblica Sabina, gestore del Servizio Idrico Integrato di Ato3, comunica che è in corso l’invio delle fatture idriche, con scadenza 10 febbraio 2023, per i Comuni ricadenti nel cratere del sisma – Amatrice, Leonessa, Antrodoco, Rivodutri, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo e Cittaducale – che avevano beneficiato della sospensione della fatturazione fino al 31 dicembre 2020, stabilita dalla deliberazione 252/2017 di Arera – l’Autorità che regola il servizio - e degli aggiornamenti indotti dalla delibera 111/2021 in caso di inagibilità.

Esclusivamente per gli utenti dei Comuni del cratere del sisma che intendano richiedere la rateizzazione delle fatturazioni o approfondimenti sul fatturato, sarà possibile, sin da subito, recarsi direttamente presso gli Sportelli territoriali o secondari di Aps senza necessità di prenotazione online e telefonica.

Si ricorda, infine, che è a disposizione degli utenti anche lo sportello online nel quale, previa registrazione dalla pagina web www.acquapubblicasabina.it, è possibile consultare il proprio profilo e tutte le informazioni relative all’utenza, bollette, letture, statistiche, nonché inviare l’autolettura, richiedere subentri, volture, nuovi allacci, verifiche ed effettuare pagamenti online delle bollette, oltre all’aggiornamento dei dati anagrafici.