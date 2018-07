Rieti, è Paolo Massarini il nuovo presidente di Aps

di Alessandra Lancia

RIETI - Paolo Massarini é il nuovo presidente di Acqua Pubblica Sabina. Ad eleggerlo é stato il consiglio di amministrazione in carica, all'unanimità.



L'ingegnere romano, 64 anni, a lungo in Acea, era stato proposto all'assemblea dei sindaci riunita in Provincia il 2 luglio scorso dal sindaco di Farà Sabina Davide Basilicata sulla base del suo profilo tecnico professionale.



Massarini aveva poi raccolto il voto della maggioranza dei sindaci presenti, essendo sostenuto anche dagli amministratori di area dem, ma la sua elezione era stata poi invalidata per irregolarità nell'esercizio di voto da parte di sei Comuni. Al suo posto era perciò entrata in cda Sarà Marcelli, espressione dei comuni della Sabina romana.



Ma in fase di ratifica del cda l'elezione della Marcelli era stata a sua volta stralciata per difetto di competenze. Così é rientrato in gioco Massarini, designato oggi presidente. Da capire ora le mosse del centrodestra,che aveva minacciato ricorsi e denunce per l'estero missione della Marcelli.



Ad affiancare Massarini in cda l'ingegner Massimo Filipponi, candidato dal sindaco di Rieti Antonio Cicchetti, e Alessia Angelucci, presidente della Sogea, sulla quale pesa l'ombra dell'incompatibilità.



"L'elezione di Massarini é avvenuta all'unanimità e in un clima sereno e costruttivo", dice il presidente della Provincia Giuseppe Rinaldi.

