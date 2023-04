Allaccio della nuova rete di adduzione al serbatoio principale: possibili abbassamenti della pressione idrica a Rieti

RIETI - Il gestore del Servizio Idrico Integrato, Acqua Pubblica Sabina, ha informato il Comune di Rieti che, a causa di importanti lavori di manutenzione straordinaria sull’acquedotto finalizzati all’allaccio della nuova rete di adduzione del serbatoio principale di Rieti denominato San Mauro, saranno possibili fenomeni di abbassamento della pressione idrica, dalle ore 22 di venerdì 14 aprile alle ore 06 di sabato 15 aprile, sull’intero territorio comunale.

Il tempo previsto per la normalizzazione del servizio è di 2 ore.

Aps segnala, inoltre, che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

Acqua Pubblica Sabina Spa resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 210992