RIETI - Se il centrodestra reatino ha rotto con Davide Basilicata, il centrosinistra farense, almeno quello rappresentato in consiglio comunale da Fara bene comune, rompe con il centrosinistra provinciale. I cui rappresentanti sono ritenuti gli artefici dell’accordo con il primo cittadino farense per l’elezione del consiglio di amministrazione di Acqua pubblica sabina. Accordo fatto, a detta di Gabriele Picchi e i suoi, sulla testa del centrosinistra farense, rimasto totalmente all’oscuro.

“Sorvolando sulla disponibilità del sindaco Davide Basilicata – scrive in una nota Gabriele Picchi a nome del suo gruppo -, ex Fratelli d'Italia a riposizionarsi con una certa spregiudicatezza, e volendo sorvolare anche sull'approssimazione con cui l'operazione è stata portata avanti dal centrosinistra, tanto da rivelarsi un clamoroso fiasco, pongo l'attenzione su un aspetto: in qualità di capogruppo del principale gruppo di opposizione a Davide Basilicata, mi chiedo come sia stato possibile ricercare un accordo col sindaco di Fara Sabina senza coinvolgere minimamente il centrosinistra farense”.

Scelta che avrà delle conseguenze nei rapporti con il Pd e con il centrosinistra provinciale, mentre il Pd di Fara resta in silenzio.



5 Luglio 2018



