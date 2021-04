Elezioni Rsu e Rsl in Aps: UilTec primo sindacato. Paolucci (Uil Rieti): «Un successo di squadra»

RIETI - La UilTec è il primo sindacato in Aps. Dopo le elezioni della scorsa settimana per rinnovare le cariche delle rappresentanze sindacali unitarie e dei rappresentanti per i lavoratori della sicurezza, la categoria della Uil ottiene oltre il settanta per cento delle preferenze ed ha eletto Massimiliano Venga con 37 preferenze, conquistando così l'unico il seggio di Rappresentante per la sicurezza, e Fabio Miarelli con 16 preferenze. Lo scrive la Uil di Rieti e della Sabina romana.

«Il successo ottenuto in Aps - commenta Alberto Paolucci, Segretario generale della Uil di Rieti - è la conferma di quanto il nostro sindacato sia rappresentativo e rappresentato tra le lavoratrici e i lavoratori. Il tutto è stato frutto dell’impegno di squadra della UilTec Rieti e Alto Lazio e degli iscritti, senza il quale questo straordinario risultato non si sarebbe potuto ottenere. Ci congratuliamo con gli eletti e siamo sicuri che il loro impegno quotidiano sarà fondamentale per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori di Aps».

