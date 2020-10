Rieti, Borgorose nuova sede operativa di Aps e sportello a servizio degli utenti

RIETI - Acqua Pubblica Sabina prosegue nel percorso di rafforzamento sul territorio e di ampliamento dei servizi rivolti all’utenza. Dalla prossima settimana, infatti, a Borgorose, il gestore del Servizio Idrico Integrato di Ato3 aprirà una nuova sede operativa e uno sportello secondario, potenziando così, da un lato le funzioni di pronto intervento a servizio dei Comuni della zona e dall’altro il fondamentale aspetto di supporto e relazione con l’utenza.

L’apertura della sede operativa di Borgorose, che segue di pochi giorni l’ampliamento di Palombara Sabina e l’apertura della sede di Magliano Sabina, è parte del percorso di crescita di Aps che, in tal modo, punta a rafforzare le proprie capacità operative e di pronto intervento, migliorando tempi e performance di risposta alle emergenze e alle esigenze dei Comuni dell’importante zona del territorio reatino.

L’entrata in funzione della sede di Borgorose segna, inoltre, un ulteriore e concreto passo avanti nella strategia complessiva di ampliamento e miglioramento dei servizi di customer care, aspetto sul quale APS sta investendo con convinzione come dimostrato anche dalla recente attivazione dello sportello web, disponibile sul sito www.acquapubblicasabina.it, attraverso il quale gli utenti possono già effettuare autonomamente tutte le principali operazioni, anche tramite smartphone

«Con l’apertura di queste nuove sedi rispettiamo uno degli obiettivi che ci eravamo dati, quello cioè di essere sempre più vicini all’utenza e in grado di intervenire tempestivamente sulle necessità – dichiara il Presidente di Aps, Maurizio Turina – Proprio in quest’ottica stiamo valutando un ulteriore rafforzamento in termini di presenza operativa e di sportelli attivi sul territorio di Ato3».

