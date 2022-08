Avviate a Rieti le Summer School sull'acqua sostenute da Aps

RIETI - Hanno preso il via questa mattina, lunedì 29 agosto, presso la sede di Via Cintia, i lavori della prima delle due Summer School ricomprese nel progetto Centro Cuore Blu, promosse dal gruppo di ricerca interuniversitario “Gecoagri – Landitaly” in collaborazione con l’Università di Foggia e con il sostegno economico di Acqua Pubblica Sabina.

Questa mattina, all’avvio dei lavori di “Sustainable Governance of water resources in response to the growing thirst for water and energy”, summer school internazionale per dottori di ricerca o dottorandi, ha portato i saluti di Aps Fabio Miarelli, in qualità di delegato del Presidente Maurizio Turina, che ha sottolineato, tre le altre, la necessità per il gestore del Servizio Idrico Integrato del nostro territorio di promuovere e sensibilizzare l’utenza ad un uso sostenibile e responsabile di una risorsa fondamentale come quella idrica, obiettivo ancor più importante nella prospettiva delle future generazioni.

Aps sostiene anche la seconda Summer School che interesserà Rieti nei primi giorni di settembre, questa volta dedicata a studenti delle scuole secondarie di secondo grado e primo ciclo di istruzione universitaria “Water for life and sustainability”.