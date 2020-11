Alcuni quartieri senz'acqua, Aps: «Disservizio risolto in meno di un'ora»

RIETI - Nella serata di martedì 17 novembre, un malfunzionamento al campo pozzi in località Vazia ha determinato problemi di pressione nel flusso idrico con conseguente mancata erogazione per alcune aree della Città: Centro Storico, Città Giardino, Campomoro e Villa Reatina. Grazie al pronto intervento di Acqua Pubblica Sabina nel giro di un’ora il problema è stato completamente risolto e l’erogazione dell’acqua è tornata regolare in tutta la Città.

«Il tempestivo intervento è stato possibile grazie alla squadra di tecnici di Aps che ha permesso di limitare il disservizio, circoscrivendolo soltanto ad alcune zone del Capoluogo e rendendolo di brevissima durata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA