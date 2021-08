Si prevede una domenica senz'acqua in molte zone del Comune di Magliano Sabina

Sabato 7 Agosto 2021, 19:56

RIETI - Come oggi, ancora per tutto domani praticamente senza acqua a Magliano Sabina. A comunicarlo è Acqua Pubblica Sabina, società che gestisce il servizio idrico in buona parte del territorio della provincia di Rieti. Dovranno mettersi l'anima in pace e prepararsi ad una torrida domenica d'estate senza acqua corrente dai rubinetti in molte zone del comune, soprattutto in quelle di campagna. Fatta eccezione per chi ha in casa serbatoi grandi, tali che possano bastare per le esigenze delle famiglie, fino alla risoluzione del guasto la quantità di acqua che arriva in paese è talmente poca che in alcune zone non ne arriva neanche un goccio.

La causa del disservizio è stata individuata proprio alla sorgente Barco, dove si è verificato un problema elettrico che ha fatto sì che nella condotta principale entrasse aria. La situazione risulta per ora complicata e a metà pomeriggio arrivavano a Magliano Sabina soli 10 litri al secondo. Dal Comune è arrivata la comunicazione alla cittadinanza che almeno fino a domani si manifesteranno disservizi sul territorio.