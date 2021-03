Un weekend di “Apericoncert” organizzati dal Teatro Rigodon

RIETI - L’Assessorato al Turismo del Comune di Rieti, dà il benvenuto alla primavera in arrivo con un festival musicale che prosegue il percorso già iniziato ad ottobre con la realizzazione del progetto visivo e sonoro del Museo Galleggiante sulle acque del fiume Velino nel tratto sotto il Ponte Romano, e che vedrà la partecipazione di cantautori internazionali nell’ambito di una serie di concerti dal 19 al 21 marzo.

La manifestazione ideata dal Teatro Rigodon in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Rieti e con il contributo della Regione Lazio - Direzione Centrale Acquisti, è parte del progetto “(RI)verART #20 : NO P∀NIC!”, che raccoglie in sé differenti espressioni artistiche nel centro storico della città, con l’intento di valorizzare e fondere insieme le bellezze naturalistiche e le proposte culturali del capoluogo.

A partire da questa sera e fino a domenica 21 marzo, gli “AperiConcert” saranno trasmessi in streaming alle ore 19.00 sulla pagina facebook del Comune di Rieti, del Teatro Rigodon e di “Visit Rieti”, con il seguente programma:

Venerdì 19 marzo: MIKE WARREN (U.S.A), Foscari (ITALIA), Sonny Casey (IRLANDA)

Sabato 20 marzo: FEDERICO BUFFA feat NICCOLO’ CAVOLI (ITALIA), Sleepwalker's Station (GE/IT), Trainrider (U.S.A)

Domenica 21 marzo: MCFdM - Mattia Caroli & I Fiori del Male (ITALIA), Nate Kantner (U.S.A), Torben Tietz (GERMANIA)

