RIETI - Proseguono le ricerche del 79enne G.I. scomparso da una struttura di cura di Tarano in Sabina. Intanto proprio in queste ore sarebbe stato individuato un suo passaggio filmato da una telecamera di videosorveglianza e sulla base del quale ora si sta lavorando per poter ottenere informazioni utili sulla direzione e sull'ipotetico tracciato percorso dall'anziano. Nonostante le ricerche andate avanti anche nella notte al momento, da quanto si apprende, ancora nessuna traccia dell'uomo originario di Monterotondo.Ai soccorritori già all'opera da ieri notte si sono uniti anche numerosi volontari di vari nuclei di Protezione Civile che stanno perlustrando l'area. In mattinata sarebbe anche previsto l'intervento di un elicottero per perlustrare dall'alto la zona anche se rimane difficile poter valutare quanta distanza può aver percorso. Al momento della scomparsa G.I. indossava una camicia azzurra e dei bermuda.Sulle sue tracce vigili del fuoco, carabinieri e volontari. L'uomo si era allontanato nel pomeriggio di ieri poco dopo le 18 senza fare più rientro nella struttura. A dare l'allarme il personale in servizio. Sul luogo dell'ultimo avvistamento è stato allestito un'unità di comando locale di raccordo e coordinamento per le operazioni di ricerca e mappatura delle aree battute e quelle ancora da perlustrare.