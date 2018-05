di Daniela Melone

RIETI - Oggi, 16 maggio, il Centro sociale di Santa Rufina torna ad accogliere un nuovo appuntamento promosso da Senior Italia FederAnziani. Alle 16.30 sarà presentato il progetto «Parlo con te», campagna di comunicazione rivolta agli over 60, mirata a far conoscere il quadro delle reali condizioni di salute dei senior e stimolarli a diventare parte attiva nel rapporto con il sistema sanitario.

Il progetto ha consentito di conoscere, attraverso focus group realizzati all'interno dei Centri sociali per anziani e con la somministrazione di questionari, le concrete problematiche sanitarie degli over 60, le loro abitudini, la propensione alla prevenzione e al mantenersi in buona salute, il loro rapporto con il servizio sanitario e il livello di soddisfazione rispetto a quest'ultimo.

Dall'indagine, condotta su un campione pesato di oltre 6mila persone in tutte le regioni italiane, emerge uno spaccato importante sul vissuto quotidiano dei senior, che evidenzia i punti di forza e di debolezza dell'offerta sanitaria rispetto ai loro bisogni. Interverranno il sindaco di Rieti Antonio Cicchetti e quello di Cittaducale Leonardo Ranalli, con gli assessori a pari opportunità e servizi sociali dei rispettivi Comuni. Ci sarà la direttrice della Asl Marinella D'Innocenzo.

