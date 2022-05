Continuano gli incontri dedicati all'assistenza sanitaria sul territorio

RIETI - Terzo incontro, mercoledì 25 maggio, del ciclo "Camminare insieme e’…" incontri dedicati all’assistenza sanitaria sul territorio, alle strutture e servizi sanitari, alle patologie degli anziani e al sano stile di vita. L’appuntamento è semple alle 10.30 nella sala congressi de “L’Oasi di Vescovio”.

In questo appuntamento si parlerà delle fratture dell’anziano: fattori di rischio e prevenzione, il ruolo del terapista della riabilitazione nella promozione della salute; i disturbi depressivi e della memoria: segnali da non sottovalutare; e sana alimentazione per una terza età in buona salute.

L’evento, organizzato dalla sezione provinciale di Ancescao, è realizzato nell’ambito di un bando della Regione Lazio denominato “Valorizzazione delle politiche attive a favore degli anziani”. L'ultimo convegno in calendario si svolgerà il prossimo 8 giugno. L'evento si concluderà poi con due raduni, il primo a Poggio Bustone e il secondo a Magliano Sabina.