RIETI - È stata trovata senza vita nella sua abitazione di via Bruno Buozzi a Poggio Mirteto, nel tardo pomeriggio di oggi. Carolina Sorano, 88 anni, viveva da sola nella cittadina mirtense e non aveva particolari problemi di salute. I figli nel pomeriggio avevano più volte provato a contattarla come erano abituati a fare quotidianamente, ma la donna non aveva mai risposto. Allarmati, hanno chiamato il numero di emergenza 112 e nell’abitazione sonno intervenuti i carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto insieme ai vigili del fuoco del distaccamento mirtense che, aiutandosi con una scala sono riusciti a entrare nella casa. Lì hanno rinvenuto il corpo senza vita della donna, deceduta con molta probabilità a seguito di un malore. Sul posto anche il medico legale che ha constato il decesso. Ultimo aggiornamento: 22:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA