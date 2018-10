Rieti, ritrovata l'anziana scomparsa

RIETI - Quando non ha fatto ritorno, trascorse troppe ore dalla sua assenza è scattato l'allarme per la ricerca di un'anziana scomparsa. È stata ritrovata ieri sera poco le 21 nel territorio del comune di Sant'Elpidio nel Cicolano l'84enne sparita nel nulla nelle prime ore del pomeriggio. Sulle sue tracce carabinieri, personale del 118, vigili del fuoco e tanti paesani e conoscenti della donna che si sono mobilitati partecipando attivamente alle ricerche partendo dal piccolo centro di Sant'Elpidio. Finalmente dopo oltre otto ore dalla scomparsa è stata individuata e soccorsa. Le sue condizioni non sono apparse preoccupanti anche se la donna è sembrata confusa e spaesata. © RIPRODUZIONE RISERVATA