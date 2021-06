Ad Antrodoco tutto pronto per l'inaugurazione dell'iniziativa artistica R/Esistenza

Venerdì 25 Giugno 2021, 17:59

RIETI - Domani, 26 giugno, si inaugurerà in presenza l’iniziativa artistica R/ESISTENZA – Street Art Gallery, progetto culturale presentato dal Comune di Antrodoco. R/ESISTENZA è risultato vincitore sulla Provincia di Rieti del bando “Lazio Street Art”, che la Regione Lazio ha messo in campo per valorizzare e riqualificare in chiave culturale i luoghi e i beni dei comuni del Lazio. La direzione artistica di R/ESISTENZA è firmata da Marco Paciotti e Alin Cristofori, del progetto artistico Ondadurto Teatro che, attraverso il coinvolgimento di artisti esponenti di spicco della Street Art, vogliono favorire la promozione di un turismo artistico-culturale nel territorio. Gli street artist coinvolti sono nomi di punta del panorama internazionale.

L'elenco dei protagonisti, al lavoro dai primi di marzo, si apre con i ben noti STEN-LEX, considerati tra gli eredi di Banksy e pionieri dello stencil poster, tecnica che li ha resi tra gli urban artists italiani i più celebri del momento. A loro segue LUCAMALEONTE, che firma le sue opere con la tecnica stencil ed uno stile inconfondibile. Il neomuralismo d'autore si fa spazio con NEVE, ritrattista dal carattere speciale, il cui talento è ben riconosciuto in Italia. ALESSANDRA CARLONI, affermata pittrice e street artist, completa la girandola di autori e fautori delle opere di strada che più incarnano lo spirito artistico di genere. Sono questi gli artisti che daranno vita ad una vera e propria Galleria Urbana articolata in un percorso sviluppato in quattro luoghi del Comune di Antrodoco.

Una "galleria a cielo aperto" che farà di Antrodoco uno spazio urbano dedicato all'arte, generatore di un cambiamento sociale in cui l'esperienza artistica, attiverà processi virtuosi di rigenerazione del territorio e la cui veste grafica, è stata curata da WARIOS ONE parte del gruppo internazionale Calligraffiti Ambassadors, collettivo artistico creato da SHOE che unisce Calligrafia e Graffiti in una forma d'arte unica.

R/ESISTENZA, iniziativa di grande qualità artistica, ha come obiettivo la valorizzazione dell’identità culturale del luogo e dalla promozione di una cultura accessibile a tutti i cittadini. Sono questi i punti promotori di un un'unione che favorisce la convivenza tra tradizione e innovazione, una coesistenza sollecitata dall'uso di un linguaggio artistico come la Street Art, capace di grande impatto visivo ed emotivo.

Quella che verrà inaugurata il prossimo 26 giugno, è la prima edizione di un intervento che mira ad avere una cadenza annuale, affinché l'intero comune divenga una galleria in continuo divenire, arricchita ogni anno di opere nuove firmate da grandi autori, che daranno vita ad un nuovo polo internazionale di Street Art. Il programma rappresenta una conferma della proficua collaborazione tra il Comune di Antrodoco e il progetto artistico Ondadurto Teatro che, già da anni, è promotore di una serie di iniziative di potenziamento dell’offerta culturale, con innumerevoli interventi performativi ad ampio respiro, che coinvolgono il patrimonio materiale e immateriale del territorio, in un processo di sviluppo sostenibile, condiviso e organico; un processo vitale per un'area fortemente colpita dal sisma del 2016 come Antrodoco.

L'iniziativa è un ulteriore tassello che si aggiunge all'azione di rigenerazione dell’area, intrapreso dalla presente Amministrazione Comunale con la voglia di proiettare il comune come uno dei centri più vivaci della Provincia di Rieti, dove si coniugano in totale sinergia arte e cultura, tradizione e innovazione. In questo modo Antrodoco si candida tra i Borghi del Lazio in cui cresce un'idea di “turismo delle differenze”: un turismo che rinnova i canoni dell’accoglienza con modalità integrate e diffuse, mettendo in primo piano i beni culturali e paesaggistici, al fianco dell’innovazione sia tecnologica che culturale, come beni essenziali che questo territorio ha da offrire per uno stile di vita nuovo e sostenibile