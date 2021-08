Tutto pronto ad Antrodoco per l'inizio della Settimana della Musica

Sabato 7 Agosto 2021, 19:28

RIETI - Domani, 8 agosto, inizia ad Antrodoco la seconda Edizione del Music@antrodoco Festival, la settimana della musica. Una settimana in cui nelle caratteristiche piazze del borgo di Antrodoco si potranno ascoltare generi musicali diversi, interpretati da artisti di qualità. Si comincia con il trio jazz In the Mood l’8 Agosto. Il 9 Agosto il quartetto del trombettista Giancarlo Romani incontra la voce eccezionale della cantante di Caserta Antonella Parisi. La musica popolare del Nord Italia incontra la nostra musica popolare il 10 Agosto. Le sensazioni e ricordi della chitarra classica di Fabiola Tranquilli daranno spazio al quartetto di sassofoni Alma Saxophone Quartet l’11 Agosto. Il 12 Agosto spazio al Rock con complessi di giovani artisti nel pomeriggio e la band DincaOktet la sera, nella magica atmosfera del boschetto del Chiostro S. Chiara. Gradita la prenotazione e necessario mostrare il Green Pass.