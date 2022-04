Antrodoco, domenica screening gratuiti al chiostro di Santa Chiara

RIETI - Conto alla rovescia per lo screening sanitario gratuito che si terrà domenica 10 aprile, dalle ore 9 alle 13, presso il Chiostro di Santa Chiara, ad Antrodoco. L’evento, che comprende il "Progetto Sofia" sulle manovre salvavita, è stato organizzato dal Lions Club Antrodoco Host e dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Rieti e vedrà la partecipazione di medici e delle Infermiere volontarie Cri che metteranno in campo le loro professionalità per promuovere concretamente la cultura della prevenzione.

L’attività informativa sarà integrata da dimostrazioni pratiche su: manovre salvavita pediatriche, disostruzione delle vie aeree e rianimazione cardiopolmonare. A supporto della giornata anche l’Associazione di Protezione civile Valle del Velino, la Misericordia e la Pro Loco di Antrodoco.